Florencia Peña protagonizó este jueves un fuerte momento al aire durante una transmisión de streaming cuando anunció erróneamente la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. La información, que rápidamente generó impacto y preocupación entre los espectadores, resultó ser falsa y debió ser rectificada pocos minutos después.

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El episodio ocurrió durante el programa El Show del Verano, emitido por Luzu TV. En plena transmisión, la conductora sorprendió a sus compañeros al afirmar que el padre del capitán de la Selección argentina había fallecido. La declaración provocó desconcierto en el estudio y una inmediata repercusión en las redes sociales.

Sin embargo, a medida que comenzaron las verificaciones periodísticas, desde la propia producción advirtieron que la versión no había sido confirmada por ningún medio ni fuente oficial. Ante esa situación, el programa aclaró en vivo que se trataba de un rumor que circulaba en redes sociales y que carecía de respaldo informativo.

Peña reconoció entonces que había recibido la información a través de la comunicación interna del programa y expresó su deseo de que la noticia fuera falsa. Más tarde pidió disculpas públicamente por haber difundido un dato sin confirmar.

La situación generó una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la difusión de una información tan sensible sin una verificación previa. La repercusión fue aún mayor debido a la preocupación existente por la salud de Jorge Messi, sobre quien en los últimos días se conoció que atraviesa un tratamiento médico.

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Tras la viralización del episodio, el fundador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, expresó su malestar y tomó distancia de lo ocurrido. A través de sus redes sociales aseguró que el hecho no representa los valores periodísticos del canal y adelantó que habrá una revisión interna por lo sucedido.

Horas después, Florencia Peña volvió a referirse al tema y se mostró afectada por la situación. La conductora aseguró estar "mortificada" por el error y reiteró sus disculpas tanto a la familia Messi como a quienes se sintieron afectados por la difusión de la falsa información.

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