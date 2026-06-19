El cantante Abel Pintos arribará este viernes a Rosario en la previa de su esperada presentación en el Festival del Día de la Bandera, donde será el encargado de cerrar la celebración popular prevista para el 20 de Junio en el Parque Nacional a la Bandera.

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Como parte de las actividades programadas, el músico brindará una rueda de prensa a las 12:15 en Estévez Boero 750, dentro del predio del Parque Nacional a la Bandera. Durante el encuentro se compartirán detalles del espectáculo que encabezará en el marco de los festejos patrios y también se informará sobre las distintas actividades previstas para la jornada central de la celebración.

La agenda de Pintos en la ciudad continuará por la noche. A las 20, en el Salón Amarras de La Fluvial, se realizará un acto en el que recibirá un reconocimiento por su destacado vínculo con Rosario y por su aporte cultural y educativo.

La distinción buscará poner en valor la trayectoria del artista y su relación con la ciudad, en una jornada especial que antecede a uno de los eventos más convocantes del calendario rosarino.

La presencia de Abel Pintos será uno de los principales atractivos de los festejos por el Día de la Bandera, una fecha de especial significado para Rosario, donde cada año miles de personas participan de las actividades organizadas en torno al histórico Monumento Nacional a la Bandera.

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