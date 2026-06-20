El humorista Luis Rubio presentará a su personaje Eber Ludueña el próximo 24 de julio a las 21:00 en el espacio Primer Piso de Ogham Diagonal (Diagonal Pueyrredon 2995), con un espectáculo íntimo centrado en el universo del fútbol.

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La propuesta se desarrollará en un formato tipo café concert, con capacidad limitada, lo que permitirá al público una experiencia cercana con el artista, en un recorrido humorístico por la trayectoria ficticia del “4 más querido del país”.

Durante el show, Ludueña abordará con ironía temas vinculados al Mundial, el rol de los laterales derechos, la estética de los futbolistas y su propia “carrera”, marcada por anécdotas absurdas, pretemporadas interminables y escasos logros deportivos.

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El espectáculo también incluirá referencias a la actualidad, el veraneo, la tecnología y el folklore del fútbol argentino, con el estilo característico del personaje, que combina humor ácido y autocrítica.

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