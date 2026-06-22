El Festival Internacional de Cine de Comedia FUNCINEMA confirmó que su 12ª edición se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre próximo en tres salas de Mar del Plata, con entrada gratuita.

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La convocatoria al certamen cerró con un total de 400 producciones -entre largometrajes, mediometrajes y cortometrajes- provenientes de 44 países, lo que representa una cifra récord y consolida el crecimiento sostenido del festival.

Como es habitual, la sede principal será el Museo MAR (López de Gómara y la costa), aunque también habrá proyecciones en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) y en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), donde las funciones serán a la gorra.

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La programación incluirá distintas secciones paralelas y la tradicional Competencia Internacional de Cortometrajes, con la participación de un jurado especializado, el voto del público y un premio especial de la empresa Pochoclo Rental para producciones argentinas.

Actualmente, el equipo organizador se encuentra en etapa de selección del material que integrará la grilla oficial, cuyos detalles, junto a la conformación del jurado, serán anunciados en las próximas semanas.

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El festival es organizado por el sitio marplatense www.funcinema.com.ar y cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la declaración de interés turístico y cultural del Ente Municipal de Turismo y Cultura.

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