Club TRI organiza una nueva Fan Fest para alentar a la Selección en el Mundial
La propuesta será este sábado 27 desde las 20 en Club TRI, con entrada libre, feria futbolera, música en vivo, videojuegos y transmisión en pantalla gigante del partido del Mundial 2026.
El Club TRI organizará una Fan Fest para acompañar el partido entre la Selección Argentina y Jordania por el Mundial 2026, este sábado 27 desde las 20:00, en su sede ubicada en 20 de Septiembre 2650, con entrada libre y gratuita.
La iniciativa busca repetir el éxito de la convocatoria anterior, con una jornada que combinará propuestas recreativas, deportivas y culturales para vivir el encuentro en comunidad. Entre las actividades previstas habrá un campeonato de truco gratuito con cartas oficiales de la Scaloneta, desarrolladas por Astronauta Italiano bajo licencia de la AFA, además de videojuegos de fútbol y premios para los participantes.
El evento contará también con la transmisión del partido en pantalla gigante, generando un espacio para que los hinchas puedan seguir el encuentro junto a otros simpatizantes en un ambiente festivo.
A su vez, se sumará una feria temática organizada por Futcon, donde se ofrecerán revistas, camisetas y distintos artículos vinculados al fútbol.
Como novedad, esta edición incorporará Club House, un ciclo impulsado por el espacio junto a artistas locales, que incluirá música en vivo e intervenciones artísticas durante la previa. Finalizado el partido, el lugar continuará en formato after, abierto tanto para quienes participaron de la transmisión como para quienes deseen sumarse posteriormente.