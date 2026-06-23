El Club TRI organizará una Fan Fest para acompañar el partido entre la Selección Argentina y Jordania por el Mundial 2026, este sábado 27 desde las 20:00, en su sede ubicada en 20 de Septiembre 2650, con entrada libre y gratuita.

Ads

La iniciativa busca repetir el éxito de la convocatoria anterior, con una jornada que combinará propuestas recreativas, deportivas y culturales para vivir el encuentro en comunidad. Entre las actividades previstas habrá un campeonato de truco gratuito con cartas oficiales de la Scaloneta, desarrolladas por Astronauta Italiano bajo licencia de la AFA, además de videojuegos de fútbol y premios para los participantes.

El evento contará también con la transmisión del partido en pantalla gigante, generando un espacio para que los hinchas puedan seguir el encuentro junto a otros simpatizantes en un ambiente festivo.

Puede interesarte

A su vez, se sumará una feria temática organizada por Futcon, donde se ofrecerán revistas, camisetas y distintos artículos vinculados al fútbol.

Como novedad, esta edición incorporará Club House, un ciclo impulsado por el espacio junto a artistas locales, que incluirá música en vivo e intervenciones artísticas durante la previa. Finalizado el partido, el lugar continuará en formato after, abierto tanto para quienes participaron de la transmisión como para quienes deseen sumarse posteriormente.

Ads

Ads