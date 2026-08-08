La Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal presentó su agenda cultural para agosto, con propuestas artísticas, educativas y recreativas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

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Las actividades se desarrollarán en el edificio ubicado en 25 de Mayo 3108 y fueron organizadas por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

La programación comenzó con la muestra de arte “Sábados Culturales”, a cargo del grupo Cul Mardel, que podrá visitarse de manera gratuita hasta el 14 de agosto. Además, todos los miércoles de 10 a 12 se dictará un Taller de Escritura Expresiva coordinado por Sandra López Maidana en la Biblioteca de Autores Marplatenses, situada en el primer piso.

En el marco del Mes de la Niñez, este viernes 7 a las 17.30 se presentará “Los cuentos de Charo”, junto con una narración de poesías populares infantiles a cargo de María del Rosario Gerez Martínez.

El viernes 21, también a las 17.30, se realizará “El Cerebro Mágico: construyendo preguntas, respuestas y circuitos”, un taller práctico que combinará arte, ciencia y tecnología. La propuesta estará destinada a niños desde los 6 años y cada participante podrá llevarse su creación terminada.

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La actividad será arancelada e incluirá los materiales. El valor será de $12.000 para los menores y de $5.000 para los adultos acompañantes. Los niños menores de 8 años deberán concurrir junto con una persona mayor. Las entradas se encuentran disponibles en la boletería, de lunes a viernes entre las 14 y las 19.

El ciclo infantil continuará el viernes 28 a las 17.30 con “Arco Iris de Cuentos”, de Lecturita Ediciones, a cargo de Margarita Luna. Se tratará de un espacio interactivo de lectura para niños de entre 3 y 7 años y sus familias, orientado a estimular la imaginación y fortalecer el hábito lector.

Las tres propuestas vinculadas con el Mes de la Niñez tendrán lugar en la Sala Infantil de la Biblioteca Marechal.

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La agenda también incluirá actividades por el Día del Realizador y la Realizadora Audiovisual Marplatense. El lunes 10 a las 10 se proyectará el cortometraje institucional “Brisas del Atlántico”, realizado en 1936 por Cinematografía Valle para promocionar Mar del Plata.

Luego de la exhibición habrá una charla debate con el realizador e investigador Miguel Monforte, quien hablará sobre el hallazgo de la pieza audiovisual y el trabajo de preservación de las cintas patrimoniales depositadas en Villa Mitre.

El miércoles 12 a las 18.30 se desarrollará el seminario “Introducción a la postproducción de sonido en el audiovisual”, coordinado por Leo Poletto. Allí se abordarán la edición de diálogos y ambientes, el foley, los efectos sonoros y la importancia del sonido en el cine.

El viernes 14 a las 18 se realizará una muestra de cortometrajes producidos en universidades, escuelas, institutos y talleres audiovisuales de Mar del Plata. Participarán, entre otros espacios, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro, la ENERC, el Instituto Superior Bristol y diferentes talleres municipales y comunitarios.

Estas actividades se llevarán adelante en la Sala B del Centro Cultural Osvaldo Soriano.

En cuanto a la agenda literaria, el martes 11 a las 15 se desarrollará la ronda abierta “Te queremos escuchar”, coordinada por Cristina Larice.

Uno de los acontecimientos destacados del mes será Freak City, la convención dedicada a la cultura pop, que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de agosto en la Biblioteca Marechal.

El viernes 14 podrá visitarse de forma gratuita entre las 14 y las 18. El sábado 15 y el domingo 16 funcionará de 11 a 18, con entradas disponibles a través de ArtTicket.

Para obtener información sobre las propuestas, inscripciones y disponibilidad de entradas, los interesados pueden comunicarse al 223 542-3677.

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