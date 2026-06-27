El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó el cronograma de actividades de julio en la Casa Mariano Mores (Alem 2469), donde se desarrollarán visitas guiadas, propuestas educativas y actividades recreativas para todo público.

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Durante el mes, el espacio mantendrá visitas guiadas los lunes y miércoles a las 11:00, en las que los asistentes podrán conocer la trayectoria del músico, anécdotas de su vida y detalles de su paso por la ciudad, con acceso a las habitaciones del histórico Chalet Ave María y a una muestra fotográfica familiar, con entrada gratuita.

Los sábados, en tanto, la casa abrirá de 16:00 a 19:00 con atención personalizada, permitiendo recorrer la vivienda con asistencia y disfrutar de una exhibición fotográfica centrada en la presencia de Mariano Mores en Mar del Plata.

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Además, se implementó un servicio educativo destinado a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario, enfocado en la historia del tango, la biografía del artista y la historia local. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del correo [email protected] o comunicarse al 4997970 (interno 2944).

En el marco de las vacaciones de invierno, los lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 16:00 se realizarán recorridos orientados al público infantil, con actividades como una Isla de Dibujos Tangueros, propuestas de coloreado, aproximaciones a instrumentos, danza y fileteado, acompañadas de música.

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