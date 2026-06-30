El Museo Municipal José Hernández presentará su programación cultural de julio con muestras, visitas guiadas y actividades educativas en su sede ubicada en Ruta 226 (kilómetro 14.5), en Laguna de los Padres, con apertura de lunes a domingos de 10:00 a 16:00 -último ingreso a las 15:30-, excepto los miércoles, según informó el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

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La propuesta incluye una muestra permanente centrada en la identidad rural y la historia regional, abordando la vida de los pueblos originarios, la expansión de la frontera nacional, las primeras estancias y la historia de la Estancia Laguna de los Padres. El recorrido también profundiza en la figura de José Hernández y su obra Martín Fierro, así como en la vida cotidiana de los asentamientos rurales y los orígenes del museo vinculados al tradicionalismo.

En el exterior se exhibe Si estas paredes hablaran, una muestra que recorre cronológicamente los principales hitos de la historia local mediante gigantografías de sus protagonistas. A su vez, el espacio albergará la muestra temporaria El alma gaucha, del artista bonaerense Juan Cruz Olivieri, con una serie fotográfica que retrata la vida rural desde una perspectiva íntima y documental.

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Las visitas guiadas para el público general se realizarán los sábados a las 11:00 y a las 14:00, mientras que para instituciones educativas habrá recorridos los lunes, martes, jueves y viernes en los mismos horarios, con una duración aproximada de 45 minutos y con inscripción previa obligatoria.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al (0223) 464-4590, escribir a [email protected] o seguir las redes sociales del museo. También se puede acceder en transporte público mediante la línea 717, descendiendo en el segundo acceso y caminando 800 metros por el Camino del Cabildo Indígena.

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