El músico y cantante Daniel Melingo fue hallado sin vida en su departamento del barrio de Chacarita. Según fuentes de la Policía de la Ciudad, atravesaba un cuadro de salud delicado bajo cuidados paliativos domiciliarios debido a una patología respiratoria.

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Formado en instituciones como los conservatorios Carlos López Buchardo y Manuel de Falla, y en la Cátedra de Musicología de la UCA, Melingo se consolidó como una figura central de la escena contracultural de los años 80. Su trayectoria incluyó colaboraciones con el brasileño Milton Nascimento y su participación en la última formación de Los Abuelos de la Nada junto a Miguel Abuelo, Andrés Calamaro y Cachorro López.

En paralelo, cofundó Los Twist junto a Pipo Cipolatti y Fabiana Cantilo, con quienes grabó el álbum La dicha en movimiento, uno de los discos emblemáticos del período.

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Durante su etapa en Europa, integró Los Toreros Muertos y fundó el proyecto experimental Lions in Love junto a Willy Crook, profundizando una búsqueda estética que desbordó los límites del rock tradicional.

A partir de la segunda mitad de los 90, Melingo reorientó su carrera hacia el tango, con una impronta personal que recuperó el universo suburbano y la sonoridad arrabalera. Su disco Tangos bajos (1998) marcó un punto de inflexión y le abrió un sostenido recorrido internacional, especialmente en Francia.

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Al momento de su muerte, el artista continuaba activo en el desarrollo de nuevos proyectos musicales, consolidando una obra que cruzó géneros y épocas, y que dejó una huella singular en la música popular argentina.

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