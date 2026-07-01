El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires anunció la inauguración de la muestra Biformes bicoloreadas bitremendas bilejanas lejanas lejanas de Elba Bairon y Paola Vega, con curaduría de Sofía Dourron, que abrirá este sábado 4 en la Sala 1 del Museo MAR (López de Gomara y la costa), con entrada gratuita.

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La propuesta reúne las prácticas de ambas artistas en un proyecto conjunto que pone en diálogo distintas materialidades, lenguajes y metodologías, explorando afinidades, tensiones y diferencias a través de un enfoque colaborativo.

La exhibición se plantea como un experimento que indaga en los vínculos entre esculturas y pinturas, obras que, si bien son autónomas, se transforman al ser dispuestas en relación. En ese intercambio, generan nuevas texturas, atmósferas y modos de convivencia dentro del espacio expositivo.

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El montaje propone un juego de escalas y posiciones que cuestiona los roles tradicionales de la pintura y la escultura, así como su relación con la arquitectura del museo y su entorno. Las obras, concebidas especialmente para la sala, configuran un conjunto heterogéneo y en constante mutación.

Las pinturas de Vega, realizadas en óleo sobre tela y en formatos impresos de gran escala, dialogan con las esculturas de piso y de pared de Bairon, producidas en dimensiones contrastantes. Este cruce genera encuentros visuales que van del volumen al plano y de lo macizo a lo etéreo, en una exploración expandida del espacio.

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De este modo, la muestra propone un lenguaje compartido que invita a la experiencia sensorial y a la imaginación, en un recorrido donde las obras interactúan y resignifican su presencia en el entorno.

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