Inaugura en el Museo MAR una muestra de Elba Bairon y Paola Vega
La exposición abre este sábado 4 en la Sala 1 con entrada gratuita. Propone un cruce entre pintura y escultura a través de un proyecto colaborativo curado por Sofía Dourron.
El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires anunció la inauguración de la muestra Biformes bicoloreadas bitremendas bilejanas lejanas lejanas de Elba Bairon y Paola Vega, con curaduría de Sofía Dourron, que abrirá este sábado 4 en la Sala 1 del Museo MAR (López de Gomara y la costa), con entrada gratuita.
La propuesta reúne las prácticas de ambas artistas en un proyecto conjunto que pone en diálogo distintas materialidades, lenguajes y metodologías, explorando afinidades, tensiones y diferencias a través de un enfoque colaborativo.
La exhibición se plantea como un experimento que indaga en los vínculos entre esculturas y pinturas, obras que, si bien son autónomas, se transforman al ser dispuestas en relación. En ese intercambio, generan nuevas texturas, atmósferas y modos de convivencia dentro del espacio expositivo.
El montaje propone un juego de escalas y posiciones que cuestiona los roles tradicionales de la pintura y la escultura, así como su relación con la arquitectura del museo y su entorno. Las obras, concebidas especialmente para la sala, configuran un conjunto heterogéneo y en constante mutación.
Las pinturas de Vega, realizadas en óleo sobre tela y en formatos impresos de gran escala, dialogan con las esculturas de piso y de pared de Bairon, producidas en dimensiones contrastantes. Este cruce genera encuentros visuales que van del volumen al plano y de lo macizo a lo etéreo, en una exploración expandida del espacio.
De este modo, la muestra propone un lenguaje compartido que invita a la experiencia sensorial y a la imaginación, en un recorrido donde las obras interactúan y resignifican su presencia en el entorno.