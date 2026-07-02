La banda marplatense La Maniobra Rodríguez regresará al escenario del espacio ubicado en San Luis 2849, el próximo viernes 10 de julio a las 21, con un espectáculo que combinará las canciones más representativas de su repertorio con el estreno de material inédito.

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Con más de una década de trayectoria, el grupo se consolidó como una de las propuestas del circuito independiente local. Luego de agotar la capacidad de la sala en su última presentación, volverá a encontrarse con el público mientras avanza en la producción de su próximo EP, "Estado de alarma", cuyo lanzamiento está previsto para fines de 2026.

Formada en 2014, la banda desarrolló una identidad musical propia dentro del indie rock, con un sonido marcado por melodías vocales, guitarras protagonistas y una sólida base rítmica. En su más reciente trabajo, "JFK", incorporó piano y arreglos de cuerdas, ampliando su propuesta artística y explorando nuevas texturas sonoras.

Entre sus principales influencias se encuentran The Strokes, Arctic Monkeys y Él Mató a un Policía Motorizado, referencias que confluyen en un estilo de impronta nostálgica y personalidad propia.

A lo largo de su carrera, La Maniobra Rodríguez editó ocho trabajos discográficos de manera completamente independiente. Toda su música está disponible en plataformas digitales y también en formato físico, manteniendo vigente el concepto del "disco objeto". Sus lanzamientos se presentan en formato EP, con cuatro o cinco canciones, una modalidad que acompaña la evolución constante de su proceso creativo.

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Las entradas para el recital ya se encuentran a la venta en la boletería de Chauvín y a través de su sitio web oficial.

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