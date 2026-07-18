El Museo MAR inaugura la muestra “¿Qué hay detrás de una pelota?” de Marina Olmi
La exhibición abrirá el martes, con entrada gratuita. La propuesta invita a reflexionar sobre identidad, memoria y emociones a través del arte.
La exhibición abrirá el martes, con entrada gratuita. La propuesta invita a reflexionar sobre identidad, memoria y emociones a través del arte.
La exposición se podrá disfrutar en Güemes al 2557 hasta fin de año, en el horario de 10 a 20.
La oferta de actividades incluye propuestas de lectura, idiomas, arte y oficios, con el objetivo de generar espacios de aprendizaje, intercambio y recreación para vecinos de todas las edades.
Como resultado del operativo, se secuestraron más de 25 estampas de colecciones alemanas y francesas de la década de 1940.
La segunda edición de Identidad Marplatense reunirá fotografía, música y gastronomía en una jornada solidaria abierta al público, con obras de artistas locales y un fin común: apoyar al Hogar Mahatma y celebrar la identidad de la ciudad.
Un grupo de artistas participó de cursadas de la carrera de Ingeniería Pesquera y montó una puesta en la que representaron al sector con elementos recolectados en el Puerto.
Podrá visitarse a diario hasta el 30 de marzo de 17 a 22 con la entrada general al Museo.
El juez Santiago Inchausti, del Juzgado de Garantías N°2, fue el encargado de disponer los cuatro allanamientos en distintos barrios de la ciudad.
La obra perteneció al galerista judío Jacques Goudstikker. Su nuera y heredera reclama desde Estados Unidos que la Justicia federal ordene la restitución del retrato.
Los talleres se dictarán desde febrero, con cupos limitados, y están destinados a personas con o sin discapacidad visual interesadas en la expresión artística.
Se realiza entre hoy y mañana cerca de los lobos. Consiste en que realicen su obra durante los días del evento bajo el lema “El mar y su entorno urbano”.
Habrá talleres, seminarios e intervenciones artísticas en distintos espacios como bibliotecas, centros de salud y sociedades de fomento de distintos barrios de Mar del Plata y Batán.