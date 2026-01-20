El caso del cuadro robado por el régimen nazi que apareció en una vivienda de Mar del Plata dio un giro decisivo luego de que una pericia de la Academia Nacional de Bellas Artes confirmara la autoría y el origen de la obra, expoliada al galerista judío Jacques Goudstikker durante la Segunda Guerra Mundial.

Ads

El informe, elaborado por dos especialistas de la Academia, determinó que se trata de Retrato de una dama, una pintura del Siglo XVIII realizada por el artista italiano Giacomo Antonio Melchiorre Cerutti, conocido como Il Pitocchetto. La obra figura en los archivos fotográficos originales de la colección Goudstikker.

La confirmación refuerza el reclamo de Marei von Saher, nuera de Goudstikker y su única heredera, quien reside en el estado de Connecticut, Estados Unidos. Desde allí, exige que la Justicia argentina ordene la restitución del cuadro.

Ads

Puede interesarte

El caso resulta inédito en el país, ya que es la primera vez que la Justicia debe resolver el destino de una pieza de arte vinculada directamente al expolio nazi.

De acuerdo con el informe pericial y publicaciones periodísticas, la pintura integraba la colección que Jacques Goudstikker había reunido en los Países Bajos antes de huir del avance del nazismo. En mayo de 1940, el marchante escapó de Ámsterdam junto a su esposa y su hijo, pero murió durante la travesía.

Ads

Tras su fallecimiento, la galería -que albergaba más de mil obras- quedó en manos del régimen nazi. Gran parte del acervo fue apropiado por Hermann Göring, uno de los jerarcas del Tercer Reich y reconocido coleccionista de arte, mientras que otras piezas fueron vendidas, subastadas o dispersadas luego de la guerra.

Puede interesarte

Durante años, la obra fue atribuida a distintos pintores. Al iniciarse la causa, en agosto del año pasado, se la consideró una pintura de Vittore Ghislandi (Fra Galgario), aunque la pericia definitiva confirmó la autoría de Cerutti.

Su valor de mercado ronda actualmente los 250.000 euros, aunque los especialistas coinciden en que su relevancia histórica y simbólica excede ampliamente cualquier estimación económica.

Ads

La investigación se inició cuando el cuadro apareció en una publicación inmobiliaria, colgado en el living de un chalet marplatense que estaba a la venta. La vivienda pertenecía a Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso. Kadgien es hija de Friedrich Gustav Kadgien, un financista alemán vinculado al nazismo.

Puede interesarte

Tras un allanamiento, la obra fue secuestrada y entregada a la Justicia federal. La pareja presentó un supuesto recibo de compra emitido por un museo de Colonia y sostuvo que el cuadro había permanecido durante décadas en el ámbito familiar.

Ambos se encuentran imputados por encubrimiento en una causa impulsada por el fiscal federal Carlos Martínez, con intervención de la PROCELAC.

“Estamos siendo observados por la comunidad internacional”, advirtieron los querellantes, al subrayar la trascendencia del expediente. Desde la familia Goudstikker aseguraron que avanzarán “hasta las últimas consecuencias” para recuperar una obra que consideran parte de un patrimonio robado durante el Holocausto.

La decisión final sobre el destino del cuadro quedará ahora en manos de la Justicia federal con sede en Mar del Plata.

Fuente: con información de DIB