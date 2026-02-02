El músico adelantó que el espectáculo funciona como un festejo amplio, donde conviven canciones emblemáticas de Sui Generis con obras de otras etapas fundamentales, como Por Sui Gieco y Los Desconocidos de Siempre. “Es una bola de hits para compartir con la gente”, definió, y aseguró que habrá temas que hacía décadas no interpretaba en vivo, algunos de ellos vinculados al histórico recital de Sui Generis en el Luna Park.

Lejos de una propuesta meramente nostálgica, Mestre plantea el show como una experiencia viva y cercana. Entre canción y canción, va hilando anécdotas, recuerdos que surgen en el momento. “Es como estar en familia”, explicó, aludiendo a relatos sobre grabaciones, giras, comienzos difíciles y episodios poco conocidos de su carrera, muchos de ellos ligados a Mar del Plata.

La ciudad ocupa un lugar central en su historia personal y artística. Acá comenzaron los primeros pasos de Sui Generis y se sucedieron escenarios emblemáticos como el Teatro América, el Diagonal, el Atlantic y el propio Radio City. En ese vínculo afectivo también se inscribe la escultura ubicada en la puerta del Teatro Mar del Plata, que homenajea al dúo y que, según contó el propio Mestre, es cuidada con especial cariño por los marplatenses. El músico agradeció públicamente a quienes protegen ese símbolo y recordó con emoción un gesto de restauración que sintió como un cuidado personal.

Entre las historias que revive, hay una que se destaca por su carácter casi mítico: un recital a mediados de los años 70 en Mar del Plata y Miramar, cuando por un imprevisto Juan Rodríguez no pudo tocar y David Lebón terminó ocupando la batería. La odisea incluyó viajes de urgencia, ensayos improvisados en aeropuertos y hoteles, y un show que quedó grabado en la memoria del rock nacional. “Fue todo muy gracioso e inolvidable”, recordó Mestre, describiendo a Lebón como “un hermano más” dentro de aquel círculo creativo.

El presente también tiene protagonismo. La banda que lo acompaña suma nuevas incorporaciones, más teclados y voces, lo que potencia las armonías y el sonido general. “Ahora somos cinco los que cantamos, y eso se nota”, señaló, destacando el clima de disfrute arriba del escenario y la conexión con públicos de todas las edades. Según contó, en cada ciudad se sorprende con la cantidad de jóvenes que se acercan a descubrir esas canciones por primera vez.

Con funciones en distintos puntos del país y del exterior, Mestre celebró que los conciertos se extiendan porque la gente no quiere irse. “Eso es lo más lindo que te puede pasar”, afirmó. Cuidando la voz, el cuerpo y el espíritu, el músico atraviesa esta etapa con plenitud y entusiasmo, convencido de que la música sigue siendo un acto de celebración colectiva.

El 6 de febrero, el Teatro Radio City será escenario de esa celebración: canciones que marcaron generaciones, historias que siguen vivas y un artista que vuelve a una ciudad que siempre sintió como propia.