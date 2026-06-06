La Municipalidad realizará este domingo 7 de 14:00 a 18:00 el 25° encuentro anual del Ciclo de Expresiones Artísticas en el Teatro Payró (Boulevard Marítimo 1903), con entrada libre y gratuita y la participación de más de 30 artistas.

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La actividad es organizada por la Dirección de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social y reunirá a solistas y agrupaciones que ofrecerán espectáculos de música, danza y teatro.

El encuentro forma parte del Ciclo de Expresiones Artísticas que se desarrolla durante todo el año con frecuencia quincenal en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, convocando a intérpretes de distintas disciplinas con acceso gratuito.

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Para esta edición especial se prevé la participación de cantantes y músicos de folklore, melódico, tango y música popular, junto con presentaciones de danza folklórica y danza teatro, en una propuesta que destaca por la diversidad de estilos.

El ingreso será por orden de llegada desde las 14:00, sin necesidad de retirar entradas previamente.

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