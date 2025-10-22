El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC) anunció la apertura de inscripciones para el ciclo 2026 en su sede del Teatro Tronador BNA de Mar del Plata, en Santiago del Estero 1746. Se trata de una oportunidad única para que jóvenes de la ciudad y la región puedan formarse junto a prestigiosos profesores y maestros del Teatro Colón de Buenos Aires.

Las carreras disponibles son Danza, Academia Orquestal, Canto y Artes Escenotécnicas, todas ellas de carácter gratuito.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 7 de noviembre a las 18:00, fecha en la que se cerrará el proceso de admisión.

Quienes deseen sumarse pueden obtener más información y realizar la inscripción a través del sitio oficial del Teatro Colón: teatrocolon.org.ar/inscripciones-2026-carreras-sede-isa-mar-del-plata.

Con esta propuesta, Mar del Plata se consolida como una de las sedes federales del prestigioso Instituto, brindando acceso a formación artística de excelencia en la ciudad.

