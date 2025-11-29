El próximo domingo 30 de noviembre, de 16 a 21, Espacio Viamonte (Av. Patricio Peralta Ramos 3155) volverá a ser el escenario de Identidad Marplatense, una propuesta artística que en su segunda edición reafirma su espíritu: poner en diálogo la fotografía, las emociones y la vida cotidiana de quienes construyen la ciudad. La entrada será libre y gratuita, y lo recaudado se destinará al Hogar Mahatma.

Ads

Tras haber sido declarada de interés turístico y cultural en 2024, la muestra regresa con la intención de consolidarse como un espacio de encuentro entre artistas, vecinos y visitantes. Organizada por la fotógrafa y docente Melisa Gisel Risso, reúne trabajos de sus alumnos y de artistas invitados que exploran la infancia, los vínculos, la memoria barrial y los gestos que hacen a la identidad marplatense.

Puede interesarte

Participarán las y los alumnos: Rosana Beltrán, Maia Bidart, Margarita Bonel, Brisa Cabo, Nadia Dufau, Adrián Di Pardo, Sebastián Díaz, Jazmín Foltran, Galgo, Claudia González, Klaus, Andrés Lezcano, Sol Maidana, Florencia Pereyra, Maylén Perezlindo, Carlos Sandoval, Ariana Todisco y Verónica Westdorp.

Ads

Arte, música y solidaridad

Además de la exposición fotográfica, la jornada incluirá intervenciones de los artistas invitados Diego Emanuel Banegas y el grupo musical AMUSIA, integrado por Candela Fernández Melotti y Santiago Lucero.

Ads

Como parte del espíritu solidario de la iniciativa, se invita al público a colaborar adquiriendo el voucher “SER PARTE”, que incluye una consumición (café, medialuna y gaseosa), la participación en sorteos con más de veinte premios aportados por marcas locales y un aporte directo al Hogar Mahatma. La colaboración sugerida es de $10.000.

La propuesta gastronómica estará a cargo de Hollyfood, especialmente diseñada para acompañar el evento. Además, organizaciones como Manta Clara, junto a familias, emprendedores y marcas de la ciudad, se suman con donaciones y apoyo logístico para fortalecer esta red comunitaria.

Una mirada plural sobre la ciudad

Ads

Identidad Marplatense II busca que la fotografía sea un punto de encuentro: una forma de mirar quiénes somos, cómo habitamos la ciudad y qué huellas deja cada historia en ese paisaje compartido. Con producciones íntimas, sensibles y diversas, la muestra recupera la esencia de Mar del Plata a través de los ojos de quienes la viven día a día.

Para más información, se pueden realizar consultas a [email protected], al 223 526 7070 o en Instagram: @melisa.risso.