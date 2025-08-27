En un importante operativo llevado adelante en la ciudad de Mar del Plata, la Policía Federal Argentina (PFA) logró el secuestro de documentos, armas y valiosas estampas de origen europeo que eran objeto de investigación internacional.

El procedimiento fue ejecutado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata junto con el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de INTERPOL, en el marco de la causa que investiga la aparición de la obra de arte “Retrato de una Dama” del pintor Giussepe Ghislandi, junto con otras piezas presuntamente apropiadas durante la Segunda Guerra Mundial y buscadas en distintos países.

La investigación estuvo dirigida por la Fiscalía Federal del Dr. Carlos Martínez, y tras los avances logrados, el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, dispuso el allanamiento.

Como resultado del operativo, se secuestraron más de 25 estampas de colecciones alemanas y francesas de la década de 1940, además de documentación relevante, dos teléfonos celulares, un revólver y una escopeta.

Este golpe representa un paso clave en la lucha contra el tráfico internacional de bienes culturales, un delito que mueve millones y atenta contra el patrimonio histórico de la humanidad.

