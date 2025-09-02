La investigación sobre el paradero del cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue avistado en Mar del Plata, permitió encontrar varios ejemplares artísticos que reconstruyen la historia de esa época.

En este contexto, la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo cuatro allanamientos: uno en la zona de Peña, otro en el barrio La Florida, el tercero en Cardiel, donde “detuvieron a dos personas por presunto entorpecimiento de la investigación sobre el paradero del cuadro Nazi” -según pudo saber El Marplatense-, y un cuarto en la calle Pedro Zanni.

El foco del operativo estuvo en una vivienda del barrio La Florida, en la que los efectivos “encontraron dos obras de origen alemán, una vinculada a la década de 1830 y la segunda de 1840, aproximadamente”.

Sin embargo, “el cuadro que desencadenó la investigación en Mar del Plata continúa sin aparecer”, de acuerdo a las fuentes consultadas. La causa está dirigida por la Fiscalía Federal, a cargo de Carlos Martínez, y Santiago Inchausti, del Juzgado de Garantías N°2, quien ordenó los allanamientos.

Retrato de una dama, del italiano Giuseppe Ghislandi, es una obra que pertenecía a la colección de Jacques Goudstikker, un destacado marchante de arte judío holandés cuya galería fue saqueada por los nazis tras la invasión de los Países Bajos en 1940. La obra terminó en poder de Friedrich Kadgien, un oficial de las SS y mano derecha de Hermann Göring, figura clave del régimen nazi.

