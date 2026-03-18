Mariska Hargitay: la "Mujer del Año" y una heroína en la vida real
La actriz fue reconocida por su compromiso con las víctimas de violencia y su trabajo para generar conciencia y cambios sociales.
La revista Time incluyó a Mariska Hargitay entre “Las Mujeres del Año” de la edición 2026, destacando no solo su trayectoria artística sino también su fuerte labor como activista y defensora de derechos.
Conocida mundialmente por su papel en Law & Order: Special Victims Unit, la actriz fue reconocida por su compromiso con sobrevivientes de abuso sexual, violencia doméstica y maltrato infantil, una causa que impulsa desde hace años. A través de su fundación, trabaja para mejorar el acceso a la justicia y acompañar procesos de recuperación.
En la entrevista publicada por la revista, Hargitay reflexionó sobre el valor de contar historias personales y cómo ese proceso puede ayudar a sanar. En ese sentido, en los últimos años dio un paso más en su carrera al convertirse en directora de documentales, enfocándose en su propia historia familiar y en el legado de su madre.
Además, la publicación resaltó su rol como figura influyente que logró transformar su trabajo en la ficción en una plataforma para generar cambios reales, impulsando leyes y campañas de concientización. Entre esos logros, se destacan iniciativas para combatir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y mejorar el tratamiento de estos casos.
Cada año, Time selecciona a mujeres que se destacan por su impacto en la sociedad y su capacidad de impulsar transformaciones. En esta edición, Hargitay fue una de las figuras elegidas por su liderazgo y su aporte a la construcción de un mundo más justo.
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