La revista Time incluyó a Mariska Hargitay entre “Las Mujeres del Año” de la edición 2026, destacando no solo su trayectoria artística sino también su fuerte labor como activista y defensora de derechos.

Ads

Conocida mundialmente por su papel en Law & Order: Special Victims Unit, la actriz fue reconocida por su compromiso con sobrevivientes de abuso sexual, violencia doméstica y maltrato infantil, una causa que impulsa desde hace años. A través de su fundación, trabaja para mejorar el acceso a la justicia y acompañar procesos de recuperación.

En la entrevista publicada por la revista, Hargitay reflexionó sobre el valor de contar historias personales y cómo ese proceso puede ayudar a sanar. En ese sentido, en los últimos años dio un paso más en su carrera al convertirse en directora de documentales, enfocándose en su propia historia familiar y en el legado de su madre.

Ads

Puede interesarte

Además, la publicación resaltó su rol como figura influyente que logró transformar su trabajo en la ficción en una plataforma para generar cambios reales, impulsando leyes y campañas de concientización. Entre esos logros, se destacan iniciativas para combatir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y mejorar el tratamiento de estos casos.

Cada año, Time selecciona a mujeres que se destacan por su impacto en la sociedad y su capacidad de impulsar transformaciones. En esta edición, Hargitay fue una de las figuras elegidas por su liderazgo y su aporte a la construcción de un mundo más justo.

Ads