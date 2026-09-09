El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata continúa con el desarrollo del ciclo Septiembre Cultural, una propuesta de acceso libre y gratuito organizada junto al Consejo Directivo y el Centro de Jubilados y Pensionados de la institución, declarada de Interés Turístico y Cultural por el EMTURyC. La actividad se realizará hoy a las 16:00 en el Salón de Usos Múltiples (Bolívar 2958).

Ads

En esta ocasión, el escritor y periodista Carlos F. Pérez de Villarreal brindará la disertación titulada La confluencia entre realidad y ficción - El papel de la ficción en la literatura, en la que abordará la relación entre narrativa, imaginación y construcción literaria.

Pérez de Villarreal es diplomado en Teoría y Producción Literaria, autor de diversas obras y distinguido con la Faja de Honor de SADE y el premio Lobo de Mar.

Puede interesarte

El ciclo continuará durante septiembre con nuevas jornadas que incluirán exposiciones sobre historia institucional, deporte local, temáticas de salud y envejecimiento activo, además de un cierre literario y musical con la participación de escritores y músicos de la ciudad.

Ads

Ads