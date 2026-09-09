La comunicadora se presentará el sábado 19 de septiembre en el Centro de Arte Radio City Roxy con una propuesta que busca repensar las relaciones y los límites emocionales

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“¿Por qué aceptamos menos de lo que merecemos?” es una de las preguntas que atraviesa “Nunca más migajas”, el encuentro en vivo que Chu Rodríguez llevará a Mar del Plata el próximo sábado 19 de septiembre a las 21.

La propuesta tendrá lugar en el Centro de Arte Radio City Roxy, ubicado en San Luis 1750, y plantea una experiencia directa sobre los vínculos, el amor propio y aquellas relaciones en las que una persona termina dando mucho más de lo que recibe.

Lejos de presentarse como una charla tradicional, una terapia o una obra teatral, “Nunca más migajas” propone una experiencia emocional en vivo en la que se abordan situaciones vinculadas con la manipulación, el desgaste afectivo, la dificultad para poner límites y el temor a dejar atrás vínculos que generan malestar.

A través de historias, humor, emoción y reflexiones, Chu Rodríguez busca generar un espacio en el que el público pueda reconocerse en experiencias cotidianas y revisar la manera en que construye sus relaciones.

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El eje del encuentro estará puesto en recuperar el amor propio, los límites y la dignidad emocional, con una mirada frontal y cercana sobre los vínculos que pueden llevar a cuestionar el propio valor.

La organización define la experiencia como una verdadera “sacudida emocional en vivo”, con la intención de que quienes participen puedan salir del teatro con una nueva perspectiva sobre sus relaciones.

Quién es Chu Rodríguez

María Jesús “Chu” Rodríguez es comunicadora, licenciada en Administración y MBA. Antes de iniciar su etapa como emprendedora, desarrolló durante más de 15 años una trayectoria profesional en empresas multinacionales.

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En 2024 fue invitada al Congreso de Líderes LATAM en Harvard, donde tuvo a su cargo la apertura del evento. También es fundadora de RTV - Redescubrí Tu Valor, una escuela online que cuenta con más de 3.000 alumnos activos.

Además, realiza encuentros mensuales en Instagram junto a Pilar Sordo, con una amplia participación de público.

Las entradas para “Nunca más migajas” ya están disponibles en la boletería del teatro y a través de Plateanet.