La Fiesta del Cine se desarrollará hasta el próximo miércoles 16 en cines Mar del Plata y el resto del país, con el objetivo de incentivar la concurrencia a las salas mediante entradas promocionales a $5000 para funciones en formatos 2D y 3D, disponibles tanto en boleterías como en plataformas digitales, con posibles cargos de servicio.

Ads

La propuesta cuenta con la adhesión de las principales cadenas de exhibición, entre ellas Cinemacenter, que además ofrecen promociones en combos de bebidas y alimentos durante toda la semana de vigencia de la campaña.

Puede interesarte

En cuanto a la programación, la cartelera incluye estrenos de distintos géneros como Hechizo de amor: la magia continúa, Código: Venganza, El heladero: dulce sabor a muerte, el documental Oasis: Don’t look back in anger y la producción animada Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa. A su vez, se suman reestrenos de títulos de amplia convocatoria como Rápido y furioso y Shrek, ampliando la oferta para el público.

Ads

Ads