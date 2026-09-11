Volvió la Fiesta del Cine con entradas a $5000 en salas de Mar del Plata
La iniciativa se extenderá hasta el miércoles 16, con funciones en formatos 2D y 3D, promociones en combos y venta disponible en boleterías y plataformas digitales.
La Fiesta del Cine se desarrollará hasta el próximo miércoles 16 en cines Mar del Plata y el resto del país, con el objetivo de incentivar la concurrencia a las salas mediante entradas promocionales a $5000 para funciones en formatos 2D y 3D, disponibles tanto en boleterías como en plataformas digitales, con posibles cargos de servicio.
La propuesta cuenta con la adhesión de las principales cadenas de exhibición, entre ellas Cinemacenter, que además ofrecen promociones en combos de bebidas y alimentos durante toda la semana de vigencia de la campaña.
En cuanto a la programación, la cartelera incluye estrenos de distintos géneros como Hechizo de amor: la magia continúa, Código: Venganza, El heladero: dulce sabor a muerte, el documental Oasis: Don’t look back in anger y la producción animada Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa. A su vez, se suman reestrenos de títulos de amplia convocatoria como Rápido y furioso y Shrek, ampliando la oferta para el público.