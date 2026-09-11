Como antesala del 12° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA, que se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre en Mar del Plata, se desarrollará el ciclo Pre FUNCINEMA con funciones gratuitas los viernes a las 17:30 en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, ubicado en (25 de Mayo y Catamarca). La propuesta incluirá la proyección de cortometrajes y largometrajes exhibidos en la 11ª edición, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

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La programación comenzará hoy con el cortometraje marplatense Mi hijo el dotor, de Victoria Iacovella y Gusty G. Gutiérrez, y el largometraje Había una vez… hace 40 años, de Flavia Mertehikian, que recorre la historia de Abuelos Narradores de Mar del Plata con un enfoque cálido y humorístico.

El ciclo continuará el viernes 18 con el cortometraje argentino Las panteritas, de Alejandro Gallo Bermúdez, y el documental Plesiosaurios vivos, de Magrio González e Iris Serrano, que aborda en clave de comedia la búsqueda de criaturas legendarias como el Nahuelito.

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Finalmente, el viernes 25 se proyectarán el cortometraje español Sexo a los 70, de Vanesa Romero, y el largometraje De todos lados un poco, de Alex O’Dogherty e Iván Karras, una propuesta que combina humor y memoria familiar en un recorrido personal.

El ciclo funcionará como anticipo del festival, que en su 12° edición reunirá producciones internacionales dedicadas al género de comedia y se consolidará como uno de los eventos culturales destacados del calendario local.

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