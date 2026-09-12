Abel Pintos fue una de las grandes figuras de la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que este sábado tuvo como escenario el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. El artista estuvo a cargo de interpretar el Himno Nacional Argentino y protagonizó uno de los pasajes más destacados de la noche.

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Con el histórico monumento como marco, Pintos entonó la canción patria frente al público y las delegaciones internacionales presentes. Su actuación se integró a una puesta de gran despliegue que combinó música, danza, teatro y tecnología, con pantallas, iluminación y mapping.

La participación del cantante tuvo un lugar especial dentro del espectáculo: mientras numerosos artistas formaron parte de la programación, Pintos fue elegido para ponerle voz al Himno Nacional en el acto que dio inicio formal a una de las principales competencias deportivas del continente.

La ceremonia también contó con figuras como Soledad Pastorutti, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán, entre otros. Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Lito Vitale, mientras que la dirección general de la puesta quedó en manos de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán hasta el 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Rosario, Santa Fe y Rafaela son las sedes principales, mientras que Buenos Aires y Mar del Plata participan como subsedes invitadas.

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