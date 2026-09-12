Abel Pintos emocionó en la apertura de los Juegos Suramericanos con una interpretación del Himno Nacional
El cantante protagonizó uno de los momentos centrales de la ceremonia realizada frente al Monumento a la Bandera, en Rosario, ante miles de personas y las delegaciones que participan del certamen continental.
Abel Pintos fue una de las grandes figuras de la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que este sábado tuvo como escenario el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. El artista estuvo a cargo de interpretar el Himno Nacional Argentino y protagonizó uno de los pasajes más destacados de la noche.
Con el histórico monumento como marco, Pintos entonó la canción patria frente al público y las delegaciones internacionales presentes. Su actuación se integró a una puesta de gran despliegue que combinó música, danza, teatro y tecnología, con pantallas, iluminación y mapping.
La participación del cantante tuvo un lugar especial dentro del espectáculo: mientras numerosos artistas formaron parte de la programación, Pintos fue elegido para ponerle voz al Himno Nacional en el acto que dio inicio formal a una de las principales competencias deportivas del continente.
La ceremonia también contó con figuras como Soledad Pastorutti, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán, entre otros. Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Lito Vitale, mientras que la dirección general de la puesta quedó en manos de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán hasta el 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Rosario, Santa Fe y Rafaela son las sedes principales, mientras que Buenos Aires y Mar del Plata participan como subsedes invitadas.