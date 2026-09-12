La obra El Minotauro: una mitolonga greco-pampeana se presentará este domingo 13 a las 19:00 en el Centro Cultural El Séptimo Fuego (Bolívar 3675). La propuesta, escrita y dirigida por Omar Magrini y Gabriel Di Lorenzo, retoma el mito clásico de Creta y lo reinterpreta en clave humorística, con una estética gauchesca y versos de impronta pampeana.

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La puesta cuenta con las actuaciones de Massi Mena y Marcos Moyano, quienes interpretan a los personajes a través de un trabajo escénico que incorpora máscaras artesanales realizadas por Leonela Laborde. El diseño de iluminación está a cargo de Marcos Moyano, mientras que la identidad visual de la obra fue desarrollada por Omar Magrini.

En esta función, una vez finalizada la obra, se realizará una instancia de desmontaje en la que el equipo artístico compartirá con el público el proceso de creación, desde la dramaturgia hasta la construcción escénica.

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La actividad propone un intercambio directo con los espectadores y forma parte del enfoque participativo del proyecto. La entrada será a la gorra, con reserva previa a través del sitio web del espacio cultural.

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