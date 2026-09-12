Mario Marchioli presenta un libro sobre Federico García Lorca en Villa Victoria
Será el próximo domingo 30 con la participación de Mercedes Giuffré y Javier Chiabrando. La obra reconstruye la vida del poeta a partir de documentos, testimonios y una investigación detallada.
El libro Había una vez un poeta llamado Federico García Lorca, del autor Mario Marchioli, será presentado el próximo domingo 20 a las 17:00 en Villa Victoria (Matheu 1851), en un encuentro abierto que contará con la participación de Mercedes Giuffré y Javier Chiabrando.
La obra, publicada por Gogol Ediciones, propone un recorrido por la vida y la producción artística de Federico García Lorca a partir de documentos, cartas, testimonios y anécdotas, en el marco de una investigación que busca reconstruir el universo personal y creativo del poeta español.
A lo largo de sus páginas, Marchioli aborda distintas facetas de Lorca, no sólo como dramaturgo y autor del Romancero gitano, sino también como músico, conferencista, viajero y figura clave de la cultura del Siglo XX. El relato se desplaza por escenarios como España, Nueva York, Buenos Aires y Montevideo, al tiempo que incorpora el contexto histórico de la Guerra Civil Española.
Según el propio autor, el libro constituye un homenaje a García Lorca y una invitación a reflexionar sobre la vigencia de su obra, combinando elementos de investigación histórica con una mirada personal atravesada por la memoria y la experiencia.