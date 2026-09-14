Bob Mackie, uno de los diseñadores de vestuario más influyentes del espectáculo estadounidense, murió a los 87 años. Su nombre quedó asociado a algunos de los looks más recordados de Hollywood y a una generación de artistas que convirtió la moda en una parte central de sus presentaciones.

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Uno de sus vínculos más importantes fue con Cher, para quien creó numerosos vestidos que terminaron convirtiéndose en parte de la identidad visual de la cantante. Plumas, pedrería, transparencias y siluetas audaces fueron algunas de las características que marcaron esa sociedad creativa.

Cher con un diseño de Bob Mackie.

Mackie también quedó ligado a Marilyn Monroe. En los comienzos de su carrera realizó el boceto del famoso vestido transparente y cubierto de cristales que la actriz utilizó en 1962 para cantarle “Happy Birthday” al entonces presidente estadounidense John F. Kennedy, una escena que quedó grabada en la historia de la cultura popular.

Su trabajo alcanzó además a figuras como Barbra Streisand, Diana Ross y Carol Burnett, artistas para las que diseñó vestuario tanto para escenarios como para producciones televisivas. Esa combinación entre moda y espectáculo se convirtió en una de sus principales marcas personales.

Barbra Streisand vestida por Bob Mackie.

A lo largo de más de medio siglo de trayectoria, Mackie recibió nueve premios Emmy y un Tony, además de tres nominaciones al Oscar por diseño de vestuario. Su carrera se extendió por la televisión, el cine y Broadway, y lo consolidó como uno de los grandes nombres detrás de la imagen de las estrellas.

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Aunque su obra estuvo profundamente asociada al Hollywood clásico y a las grandes divas de las décadas de 1960, 1970 y 1980, sus diseños continuaron apareciendo en alfombras rojas y producciones recientes, recuperados por nuevas generaciones de artistas.

Con su muerte, la moda despide a un creador que ayudó a definir el glamour de una época y que transformó muchos de sus vestidos en imágenes reconocibles mucho más allá de las pasarelas.

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