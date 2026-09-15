Este viernes 18 a las 21:00, el Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280) será sede del espectáculo Tango y ópera, la misma pasión, una propuesta de Operabis que fusiona dos géneros atravesados por la emoción, la historia y la identidad cultural.

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La puesta propone un recorrido por grandes obras de la ópera y clásicos del tango, combinando canto lírico, música en vivo y danza en una estructura escénica dinámica. El objetivo es resaltar los puntos de contacto entre ambos lenguajes artísticos, unidos por temáticas como el amor, la pasión, los celos, la nostalgia y el desamor.

Según la propuesta artística, el tango y la ópera comparten un origen común en el Río de la Plata con la llegada de inmigrantes europeos, y desde entonces han desarrollado una fuerte conexión expresiva que el espectáculo busca recuperar y actualizar para nuevas audiencias.

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El elenco está integrado por la soprano María José Dulin, el barítono Fernando Santiago, el Quinteto Triunfal y la Tango Furia Company, quienes llevarán adelante una puesta que combina interpretación vocal, música instrumental y danza en vivo.

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