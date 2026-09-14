El Ciclo Costa Cannabis tendrá una nueva edición en Mar del Plata el próximo viernes 25 de septiembre, con una propuesta que pondrá el foco en dos actores centrales del sector: los cultivadores y la industria del cannabis.

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La jornada comenzará a las 20 en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650, y contará con charlas, una proyección cinematográfica, música, gastronomía, juegos y distintas actividades vinculadas a la cultura cannábica.

Uno de los ejes del encuentro será el rol del cultivador y su evolución desde las experiencias individuales de autocultivo hacia la construcción de comunidades y proyectos colectivos. Juani Díaz Viale, de Fumeta Argento, Alexis Marchini y referentes de 369 MDQ compartirán sus experiencias y abordarán cómo el aprendizaje colectivo puede derivar en asociaciones, trabajo interdisciplinario y nuevas responsabilidades.

En ese marco, también se repasará el crecimiento de un ecosistema que incluye profesionales, marcas, grow shops, genética, tecnología y servicios vinculados al cannabis. La El Rico Cannabis Cup será presentada como una de las experiencias surgidas de ese proceso, con participación de cultivadores de distintos puntos del país.

El segundo eje estará centrado en el presente y futuro de la industria. El panel reunirá a Luis Osler, Evangelina Pichin D’Ambrosio y Jorge Sabre, quienes aportarán diferentes miradas relacionadas con el derecho, las políticas públicas, el emprendedurismo y el desarrollo empresarial.

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Osler es abogado penalista especializado en cannabis y enteógenos, investigador, activista y docente universitario, además de presidir la Cámara de la Industria del Cannabis y el Cáñamo (CAINCCA). D’Ambrosio, conocida como Eva, es una emprendedora marplatense y creadora de Sissta, mientras que Sabre es dueño de Conex Distribuidora y creador de la Expo Festival Costa Cannabis. También estará a cargo de la moderación del panel.

La programación incluirá además la proyección de “Hemp Fiber Lab.”, una producción de Portugal de 2018 realizada por The 7 Sisters, colectivo nacido con el objetivo de recuperar la cultura del cáñamo en ese país.

La propuesta se completará con DJ sets de Factory, gastronomía, juegos y actividades de intercambio, con la conducción de FOMO Grupo. A su vez, el ciclo mantendrá su iniciativa solidaria junto a Humana Ciudad, organización dedicada a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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En esta edición se invita a quienes asistan a colaborar con alimentos no perecederos destinados a meriendas de merenderos de Mar del Plata.

El encuentro será el viernes 25 de septiembre desde las 20, en Club TRI, 20 de Septiembre 2650. La entrada será gratuita para mayores de 18 años, con ingreso por orden de llegada y capacidad limitada.