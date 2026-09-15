Charo López regresará a Mar del Plata para ponerse nuevamente al frente de “Cantamos Fatal”, una propuesta que combina karaoke, humor y participación del público. El espectáculo será el viernes 18 de septiembre a las 23.30 en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650.

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La particularidad del show es que no hace falta tener una gran voz para ser parte. La propuesta invita a los espectadores a dejar la vergüenza de lado, elegir una canción y animarse a subir al escenario para cantar frente al público.

El karaoke se convierte así en el punto de partida de una noche atravesada por el humor y la interacción. Amigos y espectadores comparten canciones y situaciones inesperadas en un formato descontracturado, donde el objetivo principal es divertirse.

“Cantamos Fatal” propone justamente romper con la idea del karaoke como una competencia de voces. En este caso, desafinar también forma parte del juego y cualquier persona puede convertirse durante unos minutos en protagonista de la noche.

La música estará a cargo de DJ Mile Fiesta, quien acompañará el espectáculo con una selección de canciones para sostener el clima festivo y darle ritmo a la jornada.

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Con esta nueva presentación, Charo López volverá a encontrarse con el público marplatense y ofrecerá una alternativa diferente dentro de la agenda cultural de la ciudad.

Las entradas ya están a la venta. La propuesta apunta a quienes quieran cantar, reírse y pasar una noche distinta, incluso —y especialmente— si cantar no es precisamente su fuerte.

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