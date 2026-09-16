La banda de rock quilmeña Autos Robados regresará a Mar del Plata para presentarse en Abbey Road. El show será el próximo sábado 3 de octubre a las 21, en el escenario ubicado en avenida Juan B. Justo 620, como parte de la gira de presentación de su último trabajo, “El Antídoto”.

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El grupo volverá a la ciudad después de su presentación de abril, que tuvo entradas agotadas. En esta oportunidad, la banda llegará nuevamente a Mar del Plata en medio de un crecimiento dentro de la escena independiente y con nuevo material para mostrar en vivo.

Liderados por Federico Soto, Autos Robados desarrolla una propuesta que combina las raíces del rock clásico con una impronta contemporánea. “El Antídoto”, editado a comienzos de 2026, reúne tres canciones: “El Golpe”, “Todo para mí” y el tema que le da nombre al EP.

El nuevo lanzamiento se suma a una discografía construida a lo largo de los últimos años, que incluye los EPs “Los Terribles” (2017), “Ansiedad” (2019), “En el Salón de los Espejos” (2021), “Laberintos” (2022), “Navidad” (2022), “La Desproporción” (2023) y “Estrés y alucinaciones” (2025).

Formados en Quilmes en 2016, actualmente integran la banda Federico Soto en voz y guitarra, Lucas Ramos en bajo y coros, Emmanuel Baldovino Yovine en batería y Nicolás Salvador Ruiz en guitarra y coros. A lo largo de su trayectoria compartieron escenario con bandas como Guasones y Eslavos y se presentaron en espacios como Obras Sanitarias y el Atenas de La Plata.

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Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Articket, mientras que la primera preventa ya se agotó. También pueden conseguirse en los puntos de venta físicos de La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420, y Fava, avenida Luro 3247.

El show será el sábado 3 de octubre a las 21 en Abbey Road, ubicado en avenida Juan B. Justo 620. Para reservas se puede contactar al 2235-604000.

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