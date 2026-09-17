La 19ª edición del Encuentro Internacional de Coros Mardelcanto comenzará este viernes 18 en Mar del Plata, con una programación que se extenderá durante cuatro meses e incluirá seis fechas, 18 conciertos y seis talleres de formación artística.

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El evento es organizado por la Asociación Civil Mardelcanto, bajo la dirección artística de Olga R. Corgnati y la presidencia de Carlos Antezana. Cuenta con la declaración de interés turístico y cultural del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), consolidándose como una de las propuestas corales más relevantes de la región.

La primera fecha llevará el nombre Del Mar... a la Ronda y se desarrollará entre el viernes 18 y el sábado 19, con la participación de nueve agrupaciones corales. También se dictarán talleres a cargo de Blanca Martín y Claudia Clemente.

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Las actividades se realizarán con entrada libre y gratuita en distintos espacios de la ciudad, entre ellos la Capilla Divino Maestro (Alberti 2179), la Parroquia San José (Matheu 3349) y la Capilla San Patricio (Jujuy y Maipú).

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