Arranca Mardelcanto 2026, con seis fechas, 18 conciertos y talleres
El tradicional encuentro coral inicia este viernes con actividades formativas y conciertos gratuitos en distintos espacios religiosos de Mar del Plata. El festival se extenderá durante cuatro meses con participación internacional.
La 19ª edición del Encuentro Internacional de Coros Mardelcanto comenzará este viernes 18 en Mar del Plata, con una programación que se extenderá durante cuatro meses e incluirá seis fechas, 18 conciertos y seis talleres de formación artística.
El evento es organizado por la Asociación Civil Mardelcanto, bajo la dirección artística de Olga R. Corgnati y la presidencia de Carlos Antezana. Cuenta con la declaración de interés turístico y cultural del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), consolidándose como una de las propuestas corales más relevantes de la región.
La primera fecha llevará el nombre Del Mar... a la Ronda y se desarrollará entre el viernes 18 y el sábado 19, con la participación de nueve agrupaciones corales. También se dictarán talleres a cargo de Blanca Martín y Claudia Clemente.
Las actividades se realizarán con entrada libre y gratuita en distintos espacios de la ciudad, entre ellos la Capilla Divino Maestro (Alberti 2179), la Parroquia San José (Matheu 3349) y la Capilla San Patricio (Jujuy y Maipú).