Teatro Auditorium de Mar del Plata

Trabajadores del Teatro Auditorium en asamblea permanente y con medidas de fuerza
Anuncian retención de tareas y afectación parcial del servicio durante el fin de semana del 4 y 5 de abril, en reclamo de respuestas a demandas laborales.
Anuncian retención de tareas y afectación parcial del servicio durante el fin de semana del 4 y 5 de abril, en reclamo de respuestas a demandas laborales.
Luego de retomar el diálogo con la Provincia, Bernardo Martín, titular del EMTURYC confirmó a El Marplatense que el tradicional espacio será sede del prestigioso evento cultural.
Mañana será la presentación oficial. Podrá ser visitada de martes a domingo de 18:00 a 23:00 con entrada libre y gratuita.
Será del martes 16 al domingo 28 de julio con espectáculos de teatro, clown, artes circenses, música y una performance participativa para toda la familia. En esta edición la temática será “Mardel 2074, de los 150 a los 200 años”.
El teatro reabrirá sus salas el martes 5 de enero, cuando volverá a recibir al público con una programación que apoya a las artes escénicas independientes marplatenses.