Luego de que el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), Bernardo Martín, le confiara a El Marplatense que el Festival Internacional de Cine no se desarrollará en el Teatro Auditorium, como de costumbre, desde el espacio cultural bonaerense explicaron cuál es la situación y aclararon que ofrecen “todas sus instalaciones”.

Ads

Si bien en un principio el Auditorium había informado que se encontraba “a disposición” para ser sede del principal evento cinematográfico de Latinoamérica, Martín denunció que la Provincia les quería “cobrar por el uso de la sala” y “no establecía un precio definitivo”, por lo que planeaban utilizar espacios municipales.

Sin embargo, el director del espacio cultural de la provincia de Buenos Aires, Vito Amalfitano, comentó ante la consulta de este medio: “Quiero aclarar que el Auditorium no pidió nada para que se haga el Festival como siempre, como en las 39 ediciones anteriores, donde la Competencia Oficial, la apertura y el cierre son en el escenario natural. El Auditorium no pidió absolutamente nada, porque se está diciendo que exigió una determinada cantidad de dinero, pero no es así”.

Ads

A su vez, indicó que “la dirección del Festival se hizo cargo de los costos operativos en todas las ediciones pasadas”, los cuales corresponden a -por ejemplo- el “pago de las horas extra de los trabajadores”.

Puede interesarte

En paralelo, recordó que el año pasado se firmó un convenio en la sede del EMTuryC para que el Gobierno comunal se encargue de esos gastos, a diferencia de esta edición, en la que no se produjo la reunión a pesar del pedido de Amalftino al titular de esa cartera -Bernardo Martín-, según manifestó.

Ads

En la misma línea, lejos de las declaraciones del titular del EMTuryC, el ex concejal sostuvo que “desde el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires se comunicaron con el director artístico del Festival y las autoridades del INCAA para proponerles una reunión y decirles que la Provincia iba a ayudar, es decir que no iba a cobrarles ni siquiera el costo operativo”.

“La Provincia estaba dispuesta a hacerse cargo de todo y nunca pidió nada. El Auditorium no pidió nada y da todo. El Teatro ofrece la sala Piazzolla, el foyer y todas sus instalaciones para el Festival de Cine. Y están las fechas liberadas, sin programación, para que el Festival de Cine se haga en su escenario natural. No queremos ningún rédito político de esto. Todos queremos a Mar del Plata y deberíamos tener el Festival en los mejores escenarios posibles. El Auditorium está a disposición y no pide nada”, sentenció el también reconocido periodista local.