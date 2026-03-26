Trabajadores del Teatro Auditorium resolvieron declararse en estado de asamblea permanente y avanzar con medidas de fuerza que implican retención de tareas y afectación parcial del servicio.

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La protesta se llevará adelante de manera progresiva y, en una primera instancia, durante 48 horas, los días sábado 4 y domingo 5 de abril.

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En ese marco, el personal de las áreas técnicas cumplirá su jornada únicamente en el horario de 8 a 16, lo que generará una afectación parcial del servicio entre las 16 y las 00, franja en la que no habrá presencia en los lugares de trabajo.

Por su parte, los trabajadores del resto de los sectores realizarán retención de tareas entre las 7 y las 00, respetando sus horarios habituales, durante ambas jornadas.

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Según indicaron, las medidas responden a la falta de respuestas concretas por parte de funcionarios con capacidad de decisión, en medio de reclamos que también apuntan a situaciones de desigualdad y discriminación planteadas tras la última paritaria sectorial realizada el 16 de marzo.