La Secretaría de Salud continuará acercando servicios sanitarios a distintos sectores de la ciudad mediante este dispositivo itinerante que busca complementar la atención brindada en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Ads

Las actividades se desarrollarán de 9 a 14 en la sede ubicada en Luzuriaga 798. Durante las jornadas se ofrecerá vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades médicas, además de charlas informativas sobre prevención del dengue y reconocimiento de síntomas de accidentes cerebrovasculares (ACV).

Asimismo, de martes a viernes funcionará un móvil odontológico de 9 a 13 con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y resolución de urgencias odontológicas. También se brindarán recomendaciones sobre higiene bucal y prevención de lesiones en tejidos blandos.

Puede interesarte

Entre las propuestas previstas, habrá controles pediátricos de martes a jueves con turno previo gestionado en el dispositivo, talleres de odontopediatría entre miércoles y viernes, consultas ginecológicas y actividades de educación sanitaria durante el miércoles y jueves.

El viernes se dictarán talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a las 10 y a las 14, con inscripción en el lugar.

Ads

Además, se realizarán castraciones gratuitas para perros y gatos de martes a viernes, por orden de llegada y sin turno previo. Se admitirá un animal por persona y se efectuarán hasta 15 intervenciones por jornada.

Por otra parte, el jueves 18 de junio, de 9 a 12, se aplicará la vacuna antirrábica de manera gratuita a perros y gatos mayores de tres meses. Desde el Municipio recordaron que los caninos deben asistir con correa y collar, y bozal en el caso de razas consideradas potencialmente peligrosas. Los gatos deberán ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos adecuados.

En paralelo, el Consultorio Móvil de Atención Médica atenderá a mayores de 18 años entre las 9 y las 14 los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 en el mismo predio de la Sociedad de Fomento López de Gomara.

Ads

Para más información sobre el cronograma y los servicios disponibles, los vecinos pueden consultar el sitio oficial del Municipio.