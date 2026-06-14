"Salud en tu Barrio" llega a López de Gomara con atención médica, vacunación y castraciones
Funcionará del 16 al 19 de junio en la Sociedad de Fomento López de Gomara, donde vecinos podrán acceder a controles médicos, vacunación, atención odontológica y castraciones gratuitas para mascotas.
La Secretaría de Salud continuará acercando servicios sanitarios a distintos sectores de la ciudad mediante este dispositivo itinerante que busca complementar la atención brindada en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
Las actividades se desarrollarán de 9 a 14 en la sede ubicada en Luzuriaga 798. Durante las jornadas se ofrecerá vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades médicas, además de charlas informativas sobre prevención del dengue y reconocimiento de síntomas de accidentes cerebrovasculares (ACV).
Asimismo, de martes a viernes funcionará un móvil odontológico de 9 a 13 con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y resolución de urgencias odontológicas. También se brindarán recomendaciones sobre higiene bucal y prevención de lesiones en tejidos blandos.
Entre las propuestas previstas, habrá controles pediátricos de martes a jueves con turno previo gestionado en el dispositivo, talleres de odontopediatría entre miércoles y viernes, consultas ginecológicas y actividades de educación sanitaria durante el miércoles y jueves.
El viernes se dictarán talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a las 10 y a las 14, con inscripción en el lugar.
Además, se realizarán castraciones gratuitas para perros y gatos de martes a viernes, por orden de llegada y sin turno previo. Se admitirá un animal por persona y se efectuarán hasta 15 intervenciones por jornada.
Por otra parte, el jueves 18 de junio, de 9 a 12, se aplicará la vacuna antirrábica de manera gratuita a perros y gatos mayores de tres meses. Desde el Municipio recordaron que los caninos deben asistir con correa y collar, y bozal en el caso de razas consideradas potencialmente peligrosas. Los gatos deberán ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos adecuados.
En paralelo, el Consultorio Móvil de Atención Médica atenderá a mayores de 18 años entre las 9 y las 14 los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 en el mismo predio de la Sociedad de Fomento López de Gomara.
Para más información sobre el cronograma y los servicios disponibles, los vecinos pueden consultar el sitio oficial del Municipio.