Domingo frío, con mínima de 1°C y cielo parcialmente nublado
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada típicamente invernal para este domingo en Mar del Plata.
Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a 1°C. Además, la humedad rondará el 88% y la visibilidad será buena. En tanto, los vientos soplarán del noroeste con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
Para la tarde, el organismo prevé condiciones similares, con cielo ligeramente nublado y una máxima estimada en 9°C. Los vientos mantendrán su intensidad desde el mismo sector.
Hacia la noche, la temperatura volverá a descender hasta los 2°C y el viento rotará al oeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Ante las bajas temperaturas, el SMN recomienda utilizar ropa adecuada para el frío, consumir bebidas calientes, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y mantenerse informado a través de los canales oficiales.