Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a 1°C. Además, la humedad rondará el 88% y la visibilidad será buena. En tanto, los vientos soplarán del noroeste con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

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Para la tarde, el organismo prevé condiciones similares, con cielo ligeramente nublado y una máxima estimada en 9°C. Los vientos mantendrán su intensidad desde el mismo sector.

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender hasta los 2°C y el viento rotará al oeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Ante las bajas temperaturas, el SMN recomienda utilizar ropa adecuada para el frío, consumir bebidas calientes, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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