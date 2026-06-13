Personal del Cuartel de Bomberos Centro intervino este sábado por la tarde en un incendio declarado en una vivienda ubicada en Maipú al 4300, entre Chaco y La Pampa.

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De acuerdo con la información oficial, el alerta fue recibido cerca de las 16 a través del sistema de emergencias 911, por lo que una dotación se dirigió de inmediato al lugar para controlar la situación.

Al arribar, los efectivos constataron que el fuego afectaba el techo de un chalet que contaba con los servicios de luz, gas y agua. El foco ígneo se encontraba localizado en las inmediaciones del tiraje de una salamandra, por lo que se desplegó una línea auxiliar para realizar el primer ataque y evitar que las llamas avanzaran hacia otros sectores de la vivienda.

Las tareas de extinción demandaron aproximadamente 40 minutos y permitieron controlar el incendio antes de que se propagara al resto de la propiedad. Como consecuencia del siniestro, se registraron daños en parte del techo y en el altillo de la vivienda, además de un importante ahumamiento en todo el primer piso. Otros perjuicios materiales serán evaluados posteriormente.

Fuentes del operativo confirmaron que no hubo víctimas ni personas lesionadas, por lo que tampoco fue necesario efectuar traslados a hospitales o centros de salud de la ciudad.

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En el lugar se encontraba la propietaria del inmueble, una mujer argentina de 57 años, quien aportó los datos requeridos por el personal interviniente. Finalizadas las tareas de control, inspección y relevamiento, la dotación regresó al Cuartel de Bomberos Centro.

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