El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9 (CAUBA D9), realizará este martes 16 a las 11:00 la presentación y exposición de los trabajos ganadores del Concurso Provincial de Ideas para la puesta en valor del Complejo Punta Mogotes, en Espacio Cova (Funes 2146).

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La actividad reunirá a profesionales y autoridades en una jornada donde se exhibirán las propuestas premiadas y se promoverá el debate sobre el rol de los concursos públicos como herramienta para proyectar el desarrollo urbano del frente costero.

Durante el encuentro se reflexionará sobre la importancia de incorporar una mirada integral que contemple el espacio público, el paisaje, la sostenibilidad ambiental y la relación entre la ciudad y el mar.

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Los trabajos distinguidos por el jurado corresponden al Primer Premio de Guillermo Alejandro Lesch y Leticia Alfaro; Segundo Premio de Damián Basalo, Adrián Olivero, Matías Zoppi y Rubén Zoppi; Tercer Premio de Juan Martín Flores; Mención Honorífica de Pablo Fidel Rescia, María Hilda Macias, Andrés Tapia Avalos, María José Díaz Varela y Alfonso Trueba; y Mención Honorífica de Marcelo Fabián Alberola, Manuel Cejas y Guillermo Eugenio Nelli.

“Desde el CAUBA Distrito 9 destacamos la amplia participación profesional y la calidad de las ideas presentadas, reafirmando nuestro compromiso con los concursos públicos como instrumentos fundamentales para pensar y proyectar el desarrollo urbano y territorial”, señalaron las autoridades.

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