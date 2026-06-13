Los marplatenses y turistas que deseen acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026 contarán con un nuevo punto de encuentro para seguir los partidos del combinado nacional. Se trata de "La Feliz Tribuna Fest", una iniciativa que se llevará adelante en Brewhouse Puerto Ciudad Cultural, ubicado en Diagonal Garibaldi 4830.

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La actividad tendrá entrada libre y gratuita, aunque los asistentes deberán inscribirse previamente debido a la capacidad limitada del espacio. Las reservas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma CultuTickets.

La propuesta contempla la transmisión en pantalla gigante de los tres encuentros que disputará Argentina durante la fase de grupos. Para ello, el predio será acondicionado especialmente con el objetivo de ofrecer una experiencia colectiva para los hinchas que elijan vivir los partidos fuera de sus hogares.

La programación comenzará este martes con el debut de la Selección frente a Argelia, previsto para las 22. Posteriormente será el turno del encuentro ante Austria, que se jugará el 22 a las 14 y contará además con actividades recreativas destinadas a los más chicos. La participación argentina en la fase inicial se completará con el compromiso frente a Jordania.

Además de la transmisión de los partidos, quienes concurran podrán acceder a distintas propuestas gastronómicas, espacios temáticos vinculados al Mundial y actividades complementarias. También estará disponible la posibilidad de recorrer el mini museo de la cerveza artesanal que funciona dentro del complejo.

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La iniciativa busca ofrecer una alternativa para compartir los encuentros de la Selección en un ambiente familiar y festivo, reuniendo tanto a residentes como a visitantes que se encuentren en la ciudad durante el desarrollo de la competencia internacional.

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