Los encuentros se desarrollaron en las instalaciones del CEAF (Centro de Estudios de Actividades Físicas de Mar del Plata) y estuvieron a cargo del profesor Gustavo Muller, quien brindó herramientas teóricas y prácticas para actuar ante situaciones de emergencia. La propuesta tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos vinculados al cuidado y la seguridad de toda la comunidad educativa.

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La capacitación estuvo destinada a docentes y personal educativo de establecimientos de gestión pública y privada, y contó con una amplia participación. Desde la organización destacaron el interés demostrado por los asistentes y señalaron que esta iniciativa se lleva adelante por tercer año consecutivo gracias al trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Desde la Secretaría de Educación remarcaron "la importancia de generar espacios de formación permanente que fortalezcan las capacidades de intervención ante emergencias", al tiempo que reafirmaron el compromiso con el bienestar y la protección de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.

Además, informaron que ya se encuentra en preparación una nueva jornada de capacitación que se llevará a cabo una vez finalizado el receso invernal.

Por último, recordaron que las instituciones educativas de gestión pública interesadas en acceder a este tipo de encuentros pueden solicitarlo a través del programa Reanimemos MGP, disponible en el sitio web municipal www.mardelplata.gob.ar/reanimemosmgp.

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