El sábado en Mar del Plata se presentará con condiciones inestables durante toda la jornada, con cielo mayormente nublado, lluvias en distintos momentos del día y viento predominante del sector sur, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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Por la mañana se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá a 9° y el viento del sur se intensificará, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

En horas de la tarde continuarán las lluvias, con similares probabilidades, temperatura estable en torno a los 9° y viento sostenido del sur con ráfagas intensas.

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Hacia la noche se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad menor y un marcado descenso térmico hasta los 5°, mientras que el viento disminuirá levemente aunque persistirán ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el domingo, se anticipa una mejora en las condiciones: la jornada comenzará con chaparrones durante la madrugada, pero luego el cielo irá despejándose con el correr de las horas, pasando a parcialmente nublado y luego ligeramente nublado, con temperaturas entre 3° y 9° y vientos rotando del sudoeste al oeste.

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