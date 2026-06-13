Sábado inestable en Mar del Plata: lluvias y viento del sur
La jornada se presentará mayormente nublada, con lluvias durante gran parte del día y ráfagas de hasta 50 km/h. Se espera una mejora gradual hacia el domingo.
El sábado en Mar del Plata se presentará con condiciones inestables durante toda la jornada, con cielo mayormente nublado, lluvias en distintos momentos del día y viento predominante del sector sur, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Por la mañana se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá a 9° y el viento del sur se intensificará, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
En horas de la tarde continuarán las lluvias, con similares probabilidades, temperatura estable en torno a los 9° y viento sostenido del sur con ráfagas intensas.
Hacia la noche se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad menor y un marcado descenso térmico hasta los 5°, mientras que el viento disminuirá levemente aunque persistirán ráfagas de hasta 50 km/h.
Para el domingo, se anticipa una mejora en las condiciones: la jornada comenzará con chaparrones durante la madrugada, pero luego el cielo irá despejándose con el correr de las horas, pasando a parcialmente nublado y luego ligeramente nublado, con temperaturas entre 3° y 9° y vientos rotando del sudoeste al oeste.