En el marco de un operativo de prevención y seguridad, personal de la Comisaría Séptima, junto a la Patrulla Municipal, Tránsito Municipal y el Grupo Motorizado SASU, llevó adelante controles en la zona de Constitución donde se secuestraron 30 motocicletas por distintas infracciones.

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Durante el despliegue, los efectivos identificaron a 40 personas y controlaron un total de 40 rodados, en una intervención orientada a reforzar la seguridad vial y ciudadana en la intersección de Montes Carballo y avenida Constitución.

Como resultado del procedimiento, personal de Tránsito Municipal procedió al secuestro de 30 motocicletas por incumplimientos a la normativa vigente.

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Además, se labraron 60 actas de constatación, en el marco de las acciones preventivas que buscan ordenar la circulación y reducir situaciones de riesgo en la vía pública.

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