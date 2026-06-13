secuestro motos

Fuerte operativo en Constitución: secuestraron 30 motos y labraron 60 infracciones
El procedimiento incluyó identificación de personas y controles vehiculares, en un despliegue coordinado entre fuerzas policiales y áreas municipales.
El procedimiento incluyó identificación de personas y controles vehiculares, en un despliegue coordinado entre fuerzas policiales y áreas municipales.
A través de la Secretaría de Seguridad, durante este periodo se intensificaron los operativos de control en diversos barrios de la ciudad.
Durante el último mes, en Mar del Plata intensificaron los operativos en distintos barrios para prevenir delitos, reducir siniestros viales y garantizar el orden en el espacio público.
Un hombre de 31 años fue imputado por el delito de encubrimiento tras ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo.
Las condiciones meteorológicas condicionaron las tradicionales juntadas, la Caravana fue suspendida, pero igualmente se llevaron a cabo los controles de saturación.
Además, en los operativos que lleva adelante el Municipio también labraron 118 actas a trapitos y limpiavidrios durante el mes.
El allanamiento se realizó en el barrio Colina Alegre. Un hombre de 39 años quedó imputado tras un operativo que dejó al descubierto un posible centro de acopio de rodados robados.
Además, en los operativos identificaron un rodado con pedido de secuestro activo, cuyo conductor intentó huir pero fue interceptado por el CPM en Villar y Fortunato de la Plaza.
Los operativos se desplegaron en distintos puntos de la ciudad y dejaron como saldo el secuestro de 47 rodados, uno de ellos con pedido de secuestro activo desde julio de 2025.
Fue en el marco de operativos en diversos barrios de la ciudad, los cuales tienen el objetivo de mantener el orden en la vía pública, prevenir accidentes y disuadir situaciones peligrosas.
Además, en estos operativos de seguridad labraron 281 actas a trapitos y aprehendieron a 22 personas.
Es similar a la aprobada en General Pueyrredon a fines de abril, en busca de evitar ruidos molestos.