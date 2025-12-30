El procedimiento se llevó a cabo en el marco del Operativo Sol a Sol, cuando personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Octava identificó a un masculino que se desplazaba en una motocicleta marca Benelli 300 cc, de color negro, sin chapa patente, en la intersección de calle Los Ortiz y la Colectora, en la localidad de Batán.

Al cursar los datos del rodado, se constató que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro activo por el delito de robo, solicitado por la Comisaría Segunda con fecha 26 de marzo de 2025.

Intervino en la causa la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, quien dispuso la notificación de la formación de causa al imputado en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, el secuestro del motovehículo y la libertad del acusado, conforme a lo establecido en el artículo 161 del mismo cuerpo legal.

El hecho fue caratulado como encubrimiento.

