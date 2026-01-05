Un impactante operativo policial realizado este lunes en el barrio Colina Alegre, en la zona de Cerrito y calle 81, terminó con el descubrimiento de un verdadero aguantadero de motos robadas, donde se encontraron patentes con pedido de secuestro, autopartes y documentación de un rodado sustraído días atrás.

La investigación comenzó tras la denuncia de un vecino que, el 31 de diciembre, advirtió que le habían robado su moto Zanella ZR 150 del patio delantero de su casa, en la zona de Golondrina y Teru Teru. El vehículo estaba con traba volante y no presentaba signos de violencia, lo que despertó sospechas sobre un robo “silencioso”.

A partir de ese hecho, personal policial inició tareas de inteligencia que derivaron en un allanamiento de alto impacto, con la participación de varias dependencias y el Grupo de Irrupción GAD, que ingresó al domicilio señalado.

Dentro de la vivienda, los efectivos se toparon con un escenario alarmante: documentación del motovehículo robado, autopartes de distintas motos y cuatro chapas patentes con pedido de secuestro activo, pertenecientes a rodados denunciados por hurto y robo en distintos puntos de la ciudad.

El procedimiento dejó como saldo la imputación de un hombre de 39 años, señalado por su presunta participación en los delitos de hurto y encubrimiento. Si bien recuperó la libertad, quedó seriamente comprometido en la causa, que ahora busca determinar si el lugar funcionaba como un punto de reducción de motos robadas.

El hallazgo generó preocupación entre los vecinos, que aseguran que este tipo de hechos se repiten en la zona y reclaman mayor presencia policial. La investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones ni más allanamientos.