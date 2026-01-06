La Secretaría de Seguridad desarticuló durante el fin de semana convocatorias ilegales para realizar maniobras temerarias en motos.

Las acciones se desarrollaron entre viernes y domingo con la intervención del Cuerpo de Patrulla Municipal, la Dirección de Tránsito, personal de Infantería y efectivos policiales, en el marco de controles orientados a la prevención de conductas de riesgo y al refuerzo del orden vial.

Según se informó, los procedimientos surgieron a partir de una investigación previa que detectó convocatorias a grupos de stunt, acrobacias peligrosas en motos, difundidas a través de redes sociales.

A partir de esa información, se montaron operativos dinámicos para desactivar juntadas, evitar maniobras riesgosas en la vía pública e identificar motos vinculadas a estas prácticas y a hechos delictivos.

El despliegue contó con el apoyo permanente del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que permitió el seguimiento en tiempo real de personas, rodados y posibles puntos de encuentro. Toda la información relevada fue puesta a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Durante uno de los operativos realizados el domingo, se interceptó una moto que presentaba pedido de secuestro activo. Tras la consulta en el sistema del 911, se dio intervención inmediata a la Policía, que procedió a la aprehensión del conductor y al secuestro del vehículo.

El objetivo de estas acciones conjuntas es fortalecer la prevención, desalentar conductas temerarias y garantizar mayor seguridad y convivencia en el espacio público, a través del trabajo coordinado entre áreas municipales y fuerzas provinciales.