Dos jóvenes motociclistas que circulaban esta madrugada por el barrio Villa Lourdes con motos sin documentación fueron imputados por la Justicia luego de que en una requisa del personal policial se hallara en poder de uno de ellos un arma de fuego con municiones.

Ads

Personal del Grupo de Prevención Motorizada que realizaba una operación de rutina divisó a los motociclistas -de 21 y 22 años- y ordenó su detención, pero estos intentaron escapar sin mayor suerte ya que a los pocos metros fueron interceptados en Alejandro Korn y Ortiz de Zárate.

Como se indicó, al ser detenidos se halló entre las prendas del mayor de ellos un revólver calibre 22, marca Pasper Bagual, con dos vainas servidas y seis proyectiles intactos.

Ads

Puede interesarte

En la causa actuó el fiscal Eduardo Layus, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de portación de arma de fuego de uso civil y ordenó el traslado de ambos jóvenes a sede judicial.

Asimismo, los motovehículos fueron remitidos al playón de tránsito municipal, tras labrarse las correspondientes infracciones por falta total de documentación habilitante para circular.

Ads