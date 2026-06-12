Tras conocerse que el Consejo Federal Pesquero realizó el retiro definitivo de una iniciativa del Gobierno nacional que buscaba habilitar la transferencia de cuotas de captura desde la flota fresquera hacia la congeladora, el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Pablo Trueba, destacó la lucha de sectores gremiales y aseguró que “nos trae tranquilidad porque permite el trabajo, ya que el puerto de Mar del Plata depende en un 80% de la flota fresquera”.

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El proyecto proponía un esquema vigente hasta 2039. Las toneladas cedidas voluntariamente por buques fresqueros se integrarían a un fondo común, del cual el 85% se reasignaría de forma definitiva a buques congeladores con proyectos aprobados, mientras que el 15% restante quedaría como reserva para la flota fresquera.

Sin embargo, distintos sectores advirtieron que la medida favorecía a la pesca congeladora en detrimento de la industria procesadora en tierra, con riesgo directo sobre el empleo, especialmente en ciudades como Mar del Plata. Además, funcionarios provinciales señalaron que contradecía el espíritu de la Ley Federal de Pesca.

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En diálogo con El Marplatense, Trueba detalló que la medida del Consejo se tomó tras “reiteradas veces y notas presentadas por cámaras empresarias y la CGT en su conjunto”, sumando el apoyo de gremios marítimos, pesqueros, portuarios, navales, de la industria y administrativos.

La principal preocupación radicaba en el intento de transferir el cupo de captura de un buque fresquero a uno congelador. Al respecto, el referente de SIMAPE fue tajante al señalar que se trata de una “cuestión que está prohibida por la Ley Federal de Pesca a los fines de proteger el recurso ictícola y la mayor mano de obra ocupada”.

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Para el líder sindical, el archivo de este proyecto representa un fuerte alivio para la economía local. “Eso nos trae tranquilidad porque permite el trabajo, ya que el puerto de Mar del Plata depende en un 80% de la flota fresquera”, afirmó, destacando el fuerte efecto multiplicador que tiene la actividad.

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Para dimensionar el impacto, Trueba aportó cifras sobre el movimiento diario de la terminal marítima al destacar que “al puerto de Mar del Plata por día ingresan 25.000 personas a trabajar” y que el sector representa el 35% del producto bruto de la ciudad, por lo que de la pesca también dependen indirectamente “el resto de la ciudad y el comercio”.

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